ناسا تكتشف كوكبا بحجم الأرض

وجدت مركبة فضائية أطلقتها ناسا في العام الماضي في مهمة للعثور على كواكب خارجية جديدة كوكب بنفس حجم الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصد القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة للفضاء (TESS) التابع لناسا أول كوكب له بحجم الأرض في نظام يبعد حوالي 53 سنة ضوئية.

وأشارت إشارات TESS إلى وجود كوكب يدور حول نجم بحوالي 80 % من كتلة الشمس، وتمكن الباحثون من تأكيد الاكتشاف باستخدام تلسكوب Planet Finder Spectrograph على تلسكوب Magellan II في مرصد Las Campanas في كارنيجي في تشيلي.

الكوكب الجديد يطلق عليه HD 21749b ، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية، وكتلته أقل من نبتون وأورانوس، ويتبع مدارًا يدوم 36 يومًا تقريبًا، ويمنحه أطول فترة لكوكب وجدته TESS حتى الآن، وله كتلة تبلغ حوالي 23 ضعف كتلة الأرض.

على عكس الأرض، الكوكب المكتشف حديثًا ليس كوكبًا صخريًا، وسيكون جوه أكثر برودة، ووفقًا للفريق ، فإن الكوكب حوله كواكب أخرى تدور حول نجمه المضيف على مدار حوالي ثمانية أيام.

كما أن قياس الكتلة الدقيقة وتكوين هذا الكوكب الصغير سيكون تحديًا، وأكثر أهمية لمقارنة HD 21749cبالأرض، كما يقول العلماء إن هذا من المحتمل أن يكون الأول من بين العديد من الكواكب بحجم الأرض التي ستكتشفها TESS خلال استطلاعاتها.