النحال: تأييد ومعارضة إجراءات الحكومة يكون حسب استجابتها لحقوق موظفي غزة

قال النقابي رئيس للحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة د. إيهاب النحال في معرض رده على اتهامات بإثارته لموظفي غزة "ما زال البعض يتهمني بالتحريض واثارة الموظفين، واود تذكير الجميع بأن دوري كنقابي قديم ان انتصر لقضايا الموظفين وان أطالب وانتقد وأعارض لمصلحة الموظفين ومن اجل نيل حقوقهم وليس دوري ان أتفهم مبررات الحكومة وان أبصم لها في كل اجراءاتها وان أداهنها كما يفعل من يدعون تمثيل الموظفين".

وأوضح أن "الدور الحقيقي لكل نقابي أن ينتصر لحقوق الموظفين، مشيراً إلى أن دور النقابي الانتصار لحقوق الموظفين حتى ولو أدى لأن يدفع مقابله كل ما يملك، فالنقابي يتفق مع الحكومة فيما فيه مصلحة الموظف ولكن يجب أن ينتقدها ويعارضها فيما فيه انتقاص لحقوقه او تجاهل لمطالبه"، مضيفاً "في المقابل فان دور الحكومة ان يردوا على مواقفنا كيفما شاؤوا بدون تشنج او تعنت وبدون كيل اي اتهامات أو استدعاءات" .

وتابع: هذه هي الحالة الصحية السليمة التي يجب أن تسود بيننا، ونذكر كل المسئولين وصناع القرار باننا نعشق غزة فنحن من يضحي من أجلها كي تبقى عزيزة أبية، ونتفهم جيدا واقع بلدنا المحاصر وحجم المؤامرة عليه ولكن كل هذا لا يمنع من استمرار المطالبة بالتغيير والإصلاح وتعزيز ودعم الصمود ما استطعنا اليه سبيلا وكل ذلك ضمن حدود القانون.

وكانت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة دعت المؤسسات الحكومية في غزة للتخفيف عن كاهل الموظفين في غزة، بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة عد تقاضيهم لمستحقاتهم المالية.

وكان النحال قال في تصريح سابق لـ”فلسطين اليوم” “إن صبر موظفي غزة على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية الصعبة بدأ ينفد، لاسيما في ظل وجود حلول ممكنة من التخفيف من ظروفهم الصعبة قادرة أن تقدمها الوزارات في غزة وعلى رأسهم وزارة المالية”.

وشدد النحال على أنَّ الموظفين لا يطالبون بتعجيز الحكومة في غزة ووزاراتها المختلفة، وليس في صراعٍ مع الوزارات التي يحمونها بدمائهم وعرقهم، لكنهم يطالبون بحقوقهم البسيطة في حدود الممكن وتقديرهم للظروف التي تمر بها الوزارات في غزة، موضحاً أن أوضاع الموظفين الصعبة تشي أن المشهد أمام إجراءات تصعيدية من قبلهم بسبب تدهور أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم.