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نجم الكرة المصرية يثير غضب متابعيه بسبب العلم الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:00 - 18 ابريل 2019
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تعرض الدولي المصري محمد النني لاعب وسط ميدان نادي أرسنال لانتقادات لاذعة بسبب صورة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبيل سفر بعثة فريقه إلى نابولي لمواجهة فريقها المحلي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ونشر محمد النني صورة تجمعه بزميله في أرسنال، الألماني بيرند لينو، يظهر فيها العلم "الإسرائيلي" على طائرة خلفه، ما أثار جدلا واسعا في صفوف متابعيه.

وعلق الدولي المصري على الصورة: "ما زالت هناك 90 دقيقة للعب.. نتطلع إلى مباراة حامية جدا غدا.. الآن حان وقت الإقلاع إلى نابولي".

وواجه النني انتقادات لاذعة من محبيه، بسبب علم الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يعدل الصورة ويقوم بإخفائه.

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