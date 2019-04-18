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الهيئة العليا لمسيرات العودة تعلن جدول فعاليات جمعة "يوم الاسير"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:52 - 18 ابريل 2019
مسيرات العودة ‫ مسيرات العودة ‫
بنك فلسطين
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أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الخميس، جدول فعاليات الجمعة 55 في مخيم العودة شرق مدينة  غزة الجمعة، بعنوان يوم الأسير .

وفيما يلي جدول فعاليات الجمعة الـ 55 بحسب المركز الإعلامي لمخيم العودة شرق غزة:

"يوم الأسير الفلسطيني" بمخيم العودة ملكة شرق غزة الجمعة 19/4/2019 

التحشيد ونقل الباصات بعد صلاة العصر مباشرة 

بدء البرنامج الساعة 5 من بعد العصر 

القرآن الكريم

السلام الوطني الفلسطيني

كلمة الهيئة العليا الأسير المحرر علام الكعبي

فقرة فنية 

كلمة القوى الوطنية والمجتمعية وزارة الاسرى ابو بكر المدهون

كلمة مؤسسات شئون الاسرى

فقرات فنية وتراثية 

البيان الختامي "الساعة 6:15

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