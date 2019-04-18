نقيب المحامين يلتقي بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب

استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الزملاء المحامين ظهر اليوم النائب العام المستشار أكرم الخطيب والوفد المرافق له في مقر نقابة المحامين في رام الله.

واكد عبيدات على متانة العلاقة التكاملية بين أركان منظومة العدالة، مشداً على سعي النقابة الدائم للعمل والتعاون مع جميع أركان العدالة ومنهم النيابة العامة لتحقيق مصلحة المواطن والمتقاضين وتهيئة أفضل الظروف لتسهيل عمل المحامين وأعضاء النيابة في أجواء يسودها احترام القانون والدور المناط بكل من المحامي وعضو النيابة العامة.

بدوره، ثمن المستشار أكرم الخطيب دور نقابة المحامين الريادي في حماية حقوق الانسان والحريات العامة، ورفد النيابة العامة والقضاء بالكفاءات والخبرات القانونية وأكد على أن نقا المحامين هي البيت الأول وأبدى استعداده التام لبذل كل الجهود للحفاظ على العلاقة المتينة بين نقابة المحامين والنيابة، كما أشار الى ان هذه الزيارة الاولى التي يقوم بها بعد توليه لمنصبه واختار ان تكون البداية من نقابة المحامين.