مسؤول بالشرطة الفرنسية: من المرجح إن "ماس كهربائي" هو سبب حريق كاتدرائية نوتردام

قال مسؤول بالشرطة الفرنسية إن المحققين يعتقدون أن حدوث ماس كهربائي على الأرجح هو ما تسبب في حريق كاتدرائية نوتردام.

واندلع حريق هائل، مساء الاثنين الماضي، في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس. وتعد الكاتدرائية من أهم المعالم السياحية في فرنسا حيث يزورها ملايين السياح سنويا. وبدأت أعمال بناء الكاتدرائية الكاثوليكية عام 1163 لكي تنتهي عام 1345، ولعبت دورا تاريخيا إذ اعتاد ملوك فرنسا في الماضي القيام بالاحتفالات الدينية والتأبينية داخلها لكي تصبح بذلك أشهر كاتدرائية فرنسية نظرا لدورها التاريخي ولضخامة بنيانها ولفن عمارتها.

وأعلن الرئيس الفرنسي أنّ الجزء الرئيسي من المبنى تم إنقاذه، معلناً فتح حملة تبرعات من أجل بناء ما تهدم من الكاتدرائية من جديد.

من جهته، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أمله بإعادة بناء الكاتدرائية، واقترح إرسال افضل الخبراء الروس إلى فرنسا، ممن لديهم الخبرة في ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، بما في ذلك أعمال الهندسة المعمارية في العصور الوسطى.