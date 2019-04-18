قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الخميس، شاباً فلسطينياً من بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.
وذكر موقع 0404 العبري، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً في مدينة القدس، بزعم محاولة رشق مركبة مستوطنين بالحجارة في وقت سابق.
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