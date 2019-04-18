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بزعم رشق حجارة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:39 - 18 ابريل 2019
اعتقال فلسطيني في القدس اعتقال فلسطيني في القدس
بنك فلسطين
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم الخميس، شاباً فلسطينياً من بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة.

وذكر موقع 0404 العبري، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً في مدينة القدس، بزعم محاولة رشق مركبة مستوطنين بالحجارة في وقت سابق.

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