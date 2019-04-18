كلوب يتحدث عن ميسي وانجاز التأهل لنصف نهائي الابطال

قال مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب، إن فريقه حقق إنجازا كبيرا بوصوله للدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ووصف يورغن كلوب الفوز الساحق والمقنع لفريقه على بورتو البرتغالي مساء الأربعاء بأنه "أمر جنوني حقا"، مضيفا "أن الناس يحبون أن يقللوا من احترام بورتو، ولكننا عرفنا مقدار الصعوبة التي ستكون عليها المباراة".

ومن المنتظر أن يلتقي ليفربول في الدور النصف النهائي مع برشلونة الإسباني، الذي كان قد تأهل على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول فاز ذهابا على أرضه بهدفين دون مقابل، ثم فاز على أرض بورتو بأربعة أهداف لهدف.

وأثنى المدرب الألماني كلوب على فريق أياكس الذي نجح في إقصاء فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، لكنه قال إنه لم يشاهد أي شيء له علاقة بمباراة توتنهام ومانشستر سيتي.

وقال مدرب ليفربول: "الآن نحن في الدور النصف النهائي وسنواجه برشلونة.. إنني سعيد حقا لأننا سنلعب ضدهم.. وسنجد أشياء نعتقد أنه يمكننا استخدامها، لكنني في الواقع لا أهتم.. سنلعب الأحد ضد كارديف، وهو ما يشغل بالي حاليا، وليس كيف سنلعب ضد برشلونة.. ثمة الكثير من الوقت لهذا الأمر.. وأنا أتطلع إلى ذلك لكن ليس هذه الليلة".

وعبر كلوب عن سعادته بأداء لاعبيه، وتمكنهم من اجتياز الدور الربع النهائي بجدارة.

وحول نجم برشلونة ليونيل ميسي، قال كلوب إنه ليس مضطرا للتفكير به وبكيفية إيقافه، مضيفا أن لديه "بضع ليال أخرى للتفكير في ذلك".

وأشار إلى أن الكثير من الفرق حاولت إيقاف ميسي، لكنها لم تنجح في ذلك، مشددا على أن هذا الأمر لا يشغل تفكيره حاليا، نظرا لوجود مباريات أخرى عليه خوضها.

وهذه هي المرة الحادية عشرة التي يصل فيها ليفربول إلى الدور النصف النهائي من بطولة التشامبيونزليغ.

والتقى برشلونة وليفربول في نصف النهائي لموسم 1975/1976، وفاز ليفربول على برشلونة في عقر داره ذهابا بهدف دون رد، وتعادلا إيابا بهدف لكل منهما.

والتقى الفريقان مجددا في موسم 2001/2002 في مرحلة المجموعات، وخسر برشلونة بهدف مقابل 3 على ملعب الأنفيلد، وتعادلا في برشلونة، ووصل كلاهما إلى الدور الربع النهائي.