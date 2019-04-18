حماس توضح حقيقة تغيير بعض وكلاء الوزارات في غزة

كشفت حركة "حماس" اليوم الخميس، عن حقيقة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام بتشكيل الحركة لجنة إدارية للعمل الحكومي في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر عن مكتب رئيس الحركة بغزة إسماعيل هنية: "لم يتم تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، مبينة أن هناك بعض التعديلات الإدارية المحدودة في المستوى الفني لبعض الملفات بهدف تحسين خدمة المواطن".

وكانت وسائل إعلام محلية، تناقلت عن نية حركة "حماس" تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، بعد أداء حكومة محمد اشتيه اليمين الدستوري أمام رئيس السلطة محمود عباس، السبت الماضي.