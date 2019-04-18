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إصابة فتى بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال شرق بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 15:24 - 18 ابريل 2019
مواجهات في الضفة مواجهات في الضفة
بنك فلسطين
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أصيب، ظهر اليوم الخميس، فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم.

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح: "إن مواجهات اندلعت على المدخل الشمالي لبلدة تقوع بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت باتجاههم، ما أدى لإصابة فتى (16 عاما) برصاصة في الفخذ، ونقل لإحدى مستشفيات مدينة بيت لحم".

ووصفت مصادر طبية، إصابة الفتى بالخطيرة، مشيرة إلى أن الرصاصة أدت إلى تقطع في شريان الفخذ وحدوث نزيف.

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