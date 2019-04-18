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هكذا علقت صحفية إسرائيلية على انتخابات جامعة بيرزيت

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:45 - 18 ابريل 2019
انتخابات جامعة بيرزيت انتخابات جامعة بيرزيت
بنك فلسطين
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علقت الصحفية الإسرائيلية "شمريت مئير" اليوم الخميس، على نتائج انتخابات جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "شمريت"، "إن احتفالات حركة فتح في التقدم في المقاعد في انتخابات بيرزيت ، تشبه إلى حد ما عبارة لقد فزنا في بيرزيت وهذا يعني كل شيء.

وأضافت: "مع ذلك هذه هي المرة الأولى التي يرفعون فيها رؤوسهم بعد أربع سنوات متتالية تفوز فيها حركة حماس، فما الذي تغير".

ووفقاً لـ "شمريت"، حماس تقول إن تدخل الأجهزة الأمنية سببت مشكلة، وفتح تقول إن الأموال من قطر لحماس هزت صورة المنظمة أمام الجمهور، مشيرة إلى أن الطرفين يشعُران بالرضا عن الأجواء الديمقراطية الغير عنيفة، حتى أنها كانت هادئة للغاية، ربما هذه علامة على أشياء قادمة.

وشهدت انتخابات جامعة بيرزيت مشاركة الأطر الطلابية الفلسطينية في الجامعة وقد انتهت نتائج انتخابات بيزيت بالتعادل في المقاعد بين كتلة الشهيد ياسر عرفات وكتلة الوفاء الإسلامية بحصول كل منهما على 23 مقعداً، رغم فوز كتلة ياسر عرفات في عدد الأصوات.

 

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