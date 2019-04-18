اليوم:الإفراج عن الأسير يوسف زيود بعد (14) عاماً من الاعتقال

قال نادي الأسير الفلسطيني إن اليوم الخميس موعد الإفراج عن الأسير يوسف زيود (39 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية في جنين، وذلك بعد قضائه (14) عاماً في معتقلات الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي".