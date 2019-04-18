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اليوم:الإفراج عن الأسير يوسف زيود بعد (14) عاماً من الاعتقال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:10 - 18 ابريل 2019
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
بنك فلسطين
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قال نادي الأسير الفلسطيني إن اليوم الخميس موعد الإفراج عن الأسير يوسف زيود (39 عاماً)، من بلدة السيلة الحارثية في جنين، وذلك بعد قضائه (14) عاماً في معتقلات الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي".

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