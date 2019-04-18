المباحث العامة تكشف ملابسات مقتل الطفل قديح ١٣ عاما

أعلنت المباحث العامة عن استكمالها لقضية مقتل الطفل إبراهيم قديح ١٣ عام من المحافظة الوسطى إثر مشاكل عائلية على أرض عليها خلافات عائلية.

وقال العميد حسام شهوان مدير عام المباحث العامة أن خلافات بين أطراف من عائلة قديح أدت لمقتل طفل من ذات العائلة.

وبين العميد شهوان أن عمليه شجار حدثت في المحافظة الوسطى تخللها اطلاق نار من سلاح حيث قاما المدعو (أ-ق ) والمدعو (م- ق ) بإطلاق النار على الطرف الآخر من نفس العائلة فانحرف مسار الطرق بعد اصطدامه في سقف البيت وسقط على رأس الطفل قديح فتم مقتله على الفور.

وذكر العميد شهوان أنه بعد عمليه اطلاق النار هرب المذكورين وبعد ٣ أيام من الاختباء قاموا بتسليم أنفسهم لمباحث الوسطي، مضيفا أنه تم تحويل القضية للتحقيق المركزي في المباحث العامة لاستكمال الاجراءات بحق المذكورين ولمحاولتهم اخفاء بعض معالم الجريمة.

وفي ذات النطاق قال المقدم سمير العريني مسؤول التحقيق بالمباحث انه بعد تفويض مدير عام المباحث التحقيق المركزي للعمل علي القضية تم استكمال كافه الإجراءات القانونية واعتراف المذكورين بعمليه اطلاق النار حيث تم ضبط ٢ قطعه سلاح من نوع كلانش كوف بالإضافة لمسدس تم استخدامهم بعمليه اطلاق النار .

وأضاف المقدم العريني أنه بعد معاينة مكان اطلاق النار تم معرفه كافه التفاصيل المتعلقة بالقضية واستكمال الإجراءات القانونية ،و تحويل المتهمين إلى النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية.