بالأسماء: حماس تعيد تدوير "اللجنة الإدارية" وبعض قيادات الأجهزة الأمنية في غزة

تواصل حركة «حماس» عملية «التدوير الإداري» التي بدأتها في الأجهزة الحكومية في قطاع غزة منذ أشهر، وزادت وتيرتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة في رام الله. فبعدما أنجزت تغييرات عدة في الأجهزة الأمنية، تابعت إدخال جملة من التعديلات على جهازها المدني، ليرأسه محمد عوض، وهو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، بدلاً من سلفه عبد السلام صيام.

ويأتي تعيين عوض رئيساً لـ«اللجنة الإدارية» الجديدة تحت مسمى الأمين العام لمجلس الوزراء، في محاولة من «حماس» لتجنب تشكيل جسم حكومي بديل يوازي حكومة رام الله برئاسة محمد اشتية.

ووفق مصادر، طاولت التنقلات عدداً من وكلاء الوزارات، إلى جانب استكمال الترتيبات لتغييرات على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية وقيادات وزارة الداخلية.

وعن الأسماء التي تم تداولها بعد التغيرات وفقا ل"فلسطين اليوم" جاءت على النحو التالي :

▪محمد عوض، رئيساً ويوقع على القرارات بمسمى الأمين العام.

▪ إسماعيل محفوظ، رئيس القطاع المالي والاقتصادي. ويداوم في المالية أو الاقتصاد.

▪ يوسف الكيالي، ديوان الرقابة.

▪محمد الرقب، ديوان الموظفين.

▪ باسم نعيم، الخارجية.

▪غازي حمد، الشؤون الاجتماعية

▪ إبراهيم جابر، الزراعة.

▪ أبو رفيق الخضري، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني.

▪ ناجي سرحان، وكيل الأشغال والإسكان.

▪ إبراهيم رضوان، رئيس قطاع البنية التحتية. يداوم في الحكم المحلي. ويتبع له الإشراف على الأشغال وسلطة الأراضي.

▪ يوسف أبو الريش، في الصحة.

▪ يوسف إبراهيم، أكاديمي في جامعة الأقصى.

▪ أسامة سعد، رئيس الفتوى والتشريع

▪إلغاء وزارتي الثقافة والسياحة وضمهما إلى أجسام أخرى

▪ إلغاء سلطات البيئة والمياه