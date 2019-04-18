أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الداخل والضفة المحتلين وقطاع غزة يدخلون اليوم 18 أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة، وهم:

الأسير علاء عاطف يوسف موسى (37 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة نابلس/ الأسير محتسب مصطفى حمدان حمايل (31 عامًا) المحكوم بالسجن 16 عامًا والأسير خالد محمد عوض حمدان (28 عامًا) المحكوم بالسجن 15 عامًا وهما معتقلان منذ عام 2008، وأمضيا 11 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير جمال محمد مسلم أبو هداف من وسط القطاع المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.