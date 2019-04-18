الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار سلاح تكتيكي جديد

ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار نوع جديد من الأسلحة الموجهة التكتيكية.

ولم تحدد الوكالة ماهية السلاح بالضبط ، لكن "التكتيكية" تعني سلاحا قصير المدى، على عكس الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي اعتبرتها الولايات المتحدة تهدد أمنها.

وأشارت الوكالة إلى أن السلاح الجديد يتصف بـ "نمط غريب في نظام التوجيه"، وله "رأس حربي قوي".

ويعد هذا الاختبار الأول منذ القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، التي انته دون التوصل إلى اتفاق في فبراير الماضي.