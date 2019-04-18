روحاني: تصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة إرهابية يثير الاشمئزاز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة إرهابية أمر مهين و يثير الاشمئزاز، مؤكدا أن بلاده لن تستخدم قواتها ضد الدول الإقليمية وإنما ضد الغزاة والصهاينة.

وقال روحاني اليوم الخميس، في مراسم استعراض عسكري بمناسبة عيد الجيش: "الحرس الثوري تمكن من إحباط المخططات الأمريكية المشؤومة في المنطقة".

وبالإضافة إلى الرئيس روحاني حضر مراسم الاستعراض رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري وكبار القادة العسكریین من الجیش والحرس الثوري وقوات الشرطة.

وتشارك في الاستعراض لأول مرة الطائرتان المقاتلتان من صنع إيراني "كوثر" و"صاعقة"، وستقومان بعروض جوية لتظهران كفاءتهما وتقنیاتهما العالیة.

وتقام استعراضات عسكریة مماثلة بمدن أخرى بالتزامن مع الاستعراض الجاري في طهران.

وتحتفل إیران كل عام، بیوم الجیش باستعراض عسكري، تشارك فيه وحدات الجیش المختلفة والأسلحة ومنظومات الصواریخ، قصیرة ومتوسطة وبعیدة المدى، وكذلك المقاتلات والهليكوبترات الحربية.