ليفربول يصعد لنصف نهائي أبطال أوروبا ليصطدم ببرشلونة

تأهل ليفربول الإنجليزي لمنافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على بورتو البرتغالي (4-1) في إياب ربع نهائي المسابقة.

أحرز ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان ديك أهداف ليفربول بالدقائق 26 و65 و77 و84، فيما سجل إيدير ميليتو هدف بورتو بالدقيقة 68.

وسيلتقي ليفربول بنظيره برشلونة، في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال، فيما سيواجه توتنهام هوتسبير نظيره أياكس في الناحية الأخرى.

أولى المحاولات في المباراة جاءت بعد مرور 37 ثانية فقط، بعدما راوغ خيسوس كورونا من الناحية اليمنى لبورتو، وسدد تصويبة قوية فوق عارضة أليسون بيكر، حارس ليفربول.

وسنحت الفرصة أمام ماريجا بالدقيقة 5، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد تصويبة تصدى لها أليسون بنجاح.

وبالدقيقة 13، أهدر ماريجا فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم لبورتو، بعد مرور مميز من كورونا في الجانب الأيسر من ماتيب، الذي مرر عرضية فشل مدافعوا ليفربول في إبعادها لتصل إلى رأس ماريجا الذي فشل في توقعها.

وعاد ماريجا مجددًا ليهدر فرصة جديدة بالدقيقة 15، بعد عرضية من الناحية اليسرى قابلها مهاجم بورتو بتصويبة بجانب المرمى.

واقترب براهيمي من تسجيل الهدف الأول، بعدما سقطت الكرة أمام منطقة الستة ياردة سددها الجزائري في قدم أرنولد مدافع ليفربول.

وأحرز ماني هدف أول بالدقيقة 26، بعد تمريرة من محمد صلاح، ليقرر حكم اللقاء إلغاؤه بداعي وجود حالة تسلل على ماني، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويقرر احتساب الهدف مجددًا.

وواصل لاعبوا بورتو إهدار الفرص السهلة، بعدما أضاع براهيمي فرصة هدف بالدقيقة 29، بعد عرضية أرضية وتسديد من براهيمي في أيدي أليسون.

المتألق كورونا حاول تهديد مرمى ليفربول بتصويبة جديدة في الدقيقة 39، من جهة اليمين وضعها لاعب بورتو سهلة في أيدي الحارس البرازيلي.

وكاد ليفربول أن يسجل ثاني الأهداف بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، بعد مرور أرنولد من ثنائي بورتو وتمريرة إلى ميلنر داخل المنطقة، لترتطم بأقدام مدافع بورتو وتمر بجوار القائم.

ومن تمريرة عرضية من هيكتور هيريرا من الجهة اليمنى لبورتو، سدد فرانسيسكو سواريز تسديدة رأسية قوية مرت بجوار مرمى ليفربول بالدقيقة 53.

وسدد هيريرا تصويبة قوية من مسافة بعيدة عن مرمى ليفربول، نجح أليسون في التصدي والإمساك بها.

وضاعف محمد صلاح النتيجة للريدز بالدقيقة 65، بتسجيله للهدف الثاني، بعد تمريرة من أرنولد في عمق الدفاع البرتغالي فشل لاعب بورتو في إبعادها لتصل إلى صلاح الذي انفرد بالمرمى وسدد على يسار الحارس.

وقلص ميليتو النتيجة لبورتو بالدقيقة 68، بعد ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس، حولها ميليتو برأسية متقنة في شباك أليسون.

وأهدر ماني انفراد صريح بالمرمى بالدقيقة 72، بعدما انفرد بالمرمى وراوغ كاسياس قبل أن يسدد خارج المرمى الخالي.

وزاد فيرمينو من معاناة بورتو بالدقيقة 77، بعد عرضية متقنة من جوردان هندرسون من الجهة اليمنى قابلها فيرمينو برأسية في الشباك وسط غياب رقابة بورتو الدفاعية.

البديل سواريز، استغل خطأ من جو جوميز ظهير ليفربول، وتوغل للعمق وسدد كرة مباغتة مرت بجوار القائم الأيمن لأليسون.

وختم فان ديك أهداف الريدز بتسجيله الهدف الرابع، بالدقيقة 84، بعد عرضية ميلنر لمسها ماني بالرأس ليقابلها المدافع الهولندي بالرأس في الشباك.