غرينبلات يرد على اشتيه حول "صفقة القرن"

رد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء يوم الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، والتي قال فيها إن "صفقة القرن" ستولد ميتة.

وتساءل غرينبلات: " لماذا يأمل رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية أن تولد خطتنا ميتة، ولماذا يريد للسلام أن يفشل؟".

وقال: "من خلال العمل معنا، ربما يحدث شيء رائع للفلسطينيين".

وتابع المبعوث الأمريكي : "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن هذا الخطة لن تكون سوى خطة اقتصادية". وفق ما نقلته القناة 13 العبرية.

وأردف قائلا : "رئيس الوزراء اشتيه بدأ عمله الجديد، بإدانة خطة لم يراها واعتبرها غير عادلة للفلسطينيين".

وخاطب غرينبلات، اشتية قائلا : "عليك الاطلاع عليها أولاً قبل أن ترفضها، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تواصل دفعنا بعيدًا، لكن ذلك لن يحسن شيئا في حياة الفلسطينيين".