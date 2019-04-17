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غرينبلات يرد على اشتيه حول "صفقة القرن"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:51 - 17 ابريل 2019
الموفد الامريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات الموفد الامريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات
بنك فلسطين
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رد جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء يوم الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، والتي قال فيها إن "صفقة القرن" ستولد ميتة.

وتساءل غرينبلات: " لماذا يأمل رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية أن تولد خطتنا ميتة، ولماذا يريد للسلام أن يفشل؟".

وقال: "من خلال العمل معنا، ربما يحدث شيء رائع للفلسطينيين".

وتابع المبعوث الأمريكي : "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا أن هذا الخطة لن تكون سوى خطة اقتصادية". وفق ما نقلته القناة 13 العبرية.

وأردف قائلا : "رئيس الوزراء اشتيه بدأ عمله الجديد، بإدانة خطة لم يراها واعتبرها غير عادلة للفلسطينيين".

وخاطب غرينبلات، اشتية قائلا : "عليك الاطلاع عليها أولاً قبل أن ترفضها، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تواصل دفعنا بعيدًا، لكن ذلك لن يحسن شيئا في حياة الفلسطينيين".

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