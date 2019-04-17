العاروري يثمن الالتفاف الجماهيري حول خيار الكتلة الاسلامي في بيرزيت

هنأ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت لحصولها على ثقة الطلبة الذين منحوها 23 مقعدًا في انتخابات المجلس مساء اليوم. كما هنأ عموم الطلبة وإدارة جامعة بيرزيت على هذا العرس الديمقراطي، داعياً جامعات الوطن كافة إلى حماية العملية الديمقراطية للطلبة داخل الجامعات.

وقال العاروري في تصريح مقتضب، لقد أثبتت نتائج جامعة بيرزيت أن الالتفاف الجماهيري حول خيار الكتلة الإسلامية باق رغم الظروف الصعبة التي تمر بها من حصار وملاحقة وتضييق.

ودعا أبناء الكتلة الإسلامية إلى مواصلة العطاء والتضحية، وأن ما تقدموه من خدمة للطلبة ولشعبنا سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب، ولن يضيع الله لكم جهدًا طالما بقيت بوصلتكم نحو القدس والأسرى وفلسطين.