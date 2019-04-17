الحية: إذا لم يلتزم العدو بالتفاهمات ستعود الأدوات الخشنة لمسيرات العودة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية :"إن غزة لا يمكن أن تقبل أن تعيش هذه المرارة، وعليكم ألّا تراهنوا على صبر شعبنا على المعاناة.

وأضاف الحية أن الشعب الفلسطيني سيطرق كل الأبواب المقفلة التي تُصر على الحصار الظالم، مهما كلف ذلك، وسينتزع حقوقه من غاصبيها.

وهنأ الحية في لقاء خاص على قناة الأقصى جامعة بيرزيت على التجربة الديمقراطية الرائعة، ومشيدا بالوعي الطلابي الذي اختار كتلة الوفاء على الرغم من الملاحقة الأمنية من الاحتلال والسلطة والمضايقات التي يعانيها طلابها.

وأكد الحية أن هناك مشاريع ممولة من دول أجنبية لتمديد خطوط كهرباء جديدة، وتحويل محطة التوليد للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وأشار إلى أنه في حال لم يلتزم الاحتلال بالتفاهمات، فإن الأدوات الخشنة في مسيرات العودة ستعود وأكثر من ذلك.