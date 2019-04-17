الشبيبة الطلابية تفوز على الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت

فازت الشبيبة الفتحاوية الكتلة الطلابية لحركة فتح في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، على كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة حماس بفارق 68 صوتاً.

ووفقاً لنتائج انتخابات مجلس الطلبة لعام ٢٠١٩ في جامعة بيرزيت، وبعد فرز الصندوق الأخير مساء اليوم في قاعة الشهيد كمال ناصر، فقد حصلت الشبيبة الفتحاوية على 4065 صوتاً مقابل 3997 للكتلة الإسلامية، فيما حصل اتحاد الطلبة على 33 صوتاً، والوحدة الطلابية 111 صوتاً، والقطب الطلابي 835.

يشار إلى أن الكتلة الإسلامية فازت على مدار العامين الماضيين في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت.