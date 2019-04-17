‫5 نصائح لينام الرضيع بأمان

تعد متلازمة الموت المفاجئ للرضيع (Sudden ‫Infant Death Syndrome) من أكبر المخاطر التي تهدد حياته، خاصة ‫أثناء النوم بسبب الاختناق.

‫ولتجنب حدوث هذه المتلازمة يقدم المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية النصائح ‫التالية كي ينام الرضيع بشكل آمن:

1- النوم على الظهر، وهو يمثل النوم الأكثر أمانا، في ‫حين لا يجوز للرضيع أن ينام على بطنه أو على جانبه.

2- سرير خاص، حيث ينبغي أن ينام الرضيع في سرير خاص به، وليس بين الأم والأب، ‫على أن يكون السرير في غرفة نوم الوالدين.

3- كيس النوم، ويعد أكثر أمانا من الأغطية، مع مراعاة ألا تكون ‫فتحة الرقبة بكيس النوم أكبر من رأس الطفل.

4- بدون إضافات، حيث ينبغي أن يخلو سرير الطفل من أي إضافات مثل الوسائد ‫والدمى القماشية.

5- درجة الحرارة، حيث ينبغي أن ينام الرضيع في درجة حرارة غرفة تتراوح ‫بين 16 و18 مئوية، لذا لا يجوز أن يتعرض سريره لضوء الشمس ‫المباشر.