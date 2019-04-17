‫5 نصائح لينام الرضيع بأمان

تعد متلازمة الموت المفاجئ للرضيع (Sudden Infant Death Syndrome) من أكبر المخاطر التي تهدد حياته، خاصة أثناء النوم بسبب الاختناق.
ولتجنب حدوث هذه المتلازمة يقدم المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية النصائح التالية كي ينام الرضيع بشكل آمن:
1- النوم على الظهر، وهو يمثل النوم الأكثر أمانا، في حين لا يجوز للرضيع أن ينام على بطنه أو على جانبه.
2- سرير خاص، حيث ينبغي أن ينام الرضيع في سرير خاص به، وليس بين الأم والأب، على أن يكون السرير في غرفة نوم الوالدين.
3- كيس النوم، ويعد أكثر أمانا من الأغطية، مع مراعاة ألا تكون فتحة الرقبة بكيس النوم أكبر من رأس الطفل.
4- بدون إضافات، حيث ينبغي أن يخلو سرير الطفل من أي إضافات مثل الوسائد والدمى القماشية.
5- درجة الحرارة، حيث ينبغي أن ينام الرضيع في درجة حرارة غرفة تتراوح بين 16 و18 مئوية، لذا لا يجوز أن يتعرض سريره لضوء الشمس المباشر.