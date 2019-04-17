كوشنير: صفقة القرن سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء شهر رمضان

أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جارد كوشنير أنه سيتم الإعلان عن ما تسمى "صفقة القرن" في شهر يونيو القادم.

وقال كوشنير خلال لقاء جمعه بالسفراء الاجانب في واشنطن أنه سيتم الإعلان عن الصفقة عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وبعد انتهاء شهر رمضان مطلع شهر يونيو.

وأضاف أن الصفقة ستطالب الأطراف تقديم تنازلات وجميعنا سيبحث عن حلول وسط لتحويل السلام لإنجاز.

وعلى ضوء ما يشاع عن تفاصيل صفقة القرن الأمريكية، قال مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، "جايسون غرينبلاتد: " أقول لمن يخرج بألاعيب التكهنات حول صفقة القرن أن يوقف جميع التكهنات التي تلحق الضرر بجهودنا".

وجاءت تصريحات جايسون رداً على ما نشرته صحفية "واشنطن بوست"، اول امس الاثنين، و التي قالت بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن"، لا تشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الصحيفة الأمريكية كشفت، الاثنين، النقاب عن أن خطة التسوية الأمريكية المنتظر أن تطرحها إدارة ترامب قريبا، والمعروفة بتسميتها الإعلامية "صفقة القرن"، "لا تعتمد حل الدولتين كأساس لها"، على عكس جولات المفاوضات التي دارت على مدار الأعوام العشرين الماضية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر قالت إنهم اطلعوا على أجزاء من الخطة، قولهم إن هذه الخطة ستشمل طرقًا عملية لتحسين حياة الفلسطينيين الاقتصادية من خلال ضخ استثمارات لهذا الغرض، ولكن ليس دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى تفاصيل هذه الخطة التي صاغها غاريد كوشنير، مستشار وصهر ترمب، ما زالت سرية، لكن سيتم الكشف عنها قريبًا.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، قال في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، الأسبوع الماضي، إن الخطة الأمريكية ستطرح في "المستقبل القريب جدًا"، ربما في إشارة إلى أنها ستطرح بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ولكن هناك من يقول إن الإدارة الأمريكية ستتروى حتى نهاية شهر رمضان المقبل.