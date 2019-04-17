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اجتماع هام لتنفيذية المنظمة غداً وهذا ما ستقرره

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:13 - 17 ابريل 2019
اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية
بنك فلسطين
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني: إن اللجنة ستعقد غداً الخميس، اجتماعا تشاوريا، لبحث إقرار إرسال وفود إلى دول مختلفة حول العالم".

وأشار الحسيني إلى أن القيادة ستقدم أوراق واقتراحات حول الدول المراد زيارتها من خلال وفود منظمة التحرير.

وأوضح الحسيني أن الوفود ستنقل للدول تفاصيل الأوضاع في فلسطين، في ظل انسداد الأفق السياسي والأوضاع الاقتصادية، وصفقة القرن، واجراءات الاحتلال.

ولفت إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة سيبحث أيضا ترتيبات عقد جلسة المجلس المركزي، مبينا أن المرحلة الراهنة تتطلب النظر بكل دقة في كل قرار يتخذ وينفذ.

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