رسمياً.. رئيس الاحتلال يتسلم نتائج انتخابات الكنيست

تسلم رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين رفلين، اليوم الأربعاء، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين من رئيس لجنة الانتخابات المركزية للاحتلال القاضي حنان ميلتسر.

ومن المنتظر ان يستقبل ريفلين مساء اليوم في ديوانه، الشخصية النيابية التي ستكلف رسميا بمهمة تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة ومن ثم يسلمها كتاب التكليف لتنطلق في عملية تشكيل الحكومة.

ومن المقرر ان يعلن رئيس الاحتلال ريفلين اليوم رسميا عن تكليف رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة بعد ان ضمن الاخير الأغلبية اللازمة لذلك، وسيسلم ريفلين نتنياهو مساء اليوم كتاب التكليف لتشكيل الحكومة.