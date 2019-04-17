تعرف على سرعة هدف صلاح في تشيلسي

تحدثت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، عن هدف محمد صلاح في تشيلسي في المباراة التي جمعتهم الأسبوع الماضي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزاً ثميناً بهدفين دون مقابل ويعود الفضل إلى هدف صلاح في تشيلسي الذي سجل في الدقيقة 53 من المباراة بطريقة أجمع نجوم كرة القدم على قوته وجماله.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية بان سرعة هدف صلاح في تشيلسي بلغت 76 ميل في الساعة ما يعادل 120 كيلو متر في الساعة، في حين جاءت تسديدة الكرة على بعد 30.5 ياردة.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى المركز الأول بفارق هدفين عن مناسفه اللدود مانشستر ستي برصيد 85 نقطة.