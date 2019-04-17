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200 مسيحي فقط من غزة سيحتفلون "بعيد الفصح" في الاردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:34 - 17 ابريل 2019
المسيحيون الأرثوذكس اليونانيون الفلسطينيون ‫(1)‬ ‫‬.JPG المسيحيون الأرثوذكس اليونانيون الفلسطينيون ‫(1)‬ ‫‬.JPG
بنك فلسطين
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سمح ما يُسمى بمنسق شؤون المناطق المحتلة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، لـ٢٠٠ مسيحي من غزة بالخروج من القطاع للاحتفال بعيد الفصح المسيحي.

ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن المنسق الإسرائيلي أعطى التصاريح فقط للذين تزيد أعمارهم عن ٥٥ عاماً واشترط سفرهم فقط إلى الأردن وليس لزيارة كنيسة القيامة في القدس للمشاركة بالاحتفالات الدينية فيها.

وقالت المصادر: "إن إسرائيل سمحت في السنوات الماضية لـ٥٠٠ وحتى ٦٠٠ غزي بالوصول إلى كنيسة القيامة بالقدس، ويساوي هذا العدد حوالي نصف المسيحيين الأرثوذكس في القطاع".

وكان مسيحيو القطاع يحصلون عادة على تصاريح لزيارة كنيسة القيامة في أعياد الفصح والمشاركة بالاحتفالات الدينية فيها، لكن هذا العام تم تقليص العدد بنسبة كبيرة.

وتزعم "إسرائيل" بأن السماح للمسيحيين بمغادرة القطاع للمشاركة باحتفالات عيد الفصح تشكل تسهيلات بمناسبة العيد لكن يؤكد الفلسطينيون بأن ما يجري هو تشديد في شروط التصاريح.

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