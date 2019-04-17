10 نصائح ضمن حملة رمضان الخير قبل بداية الشهر الفضيل

لم يبقِ سوى أيام معدودة لقدوم شهر رمضان المبارك، ولاغتنام خيرات هذا الأيام القليلة إليك 10 نصائح ضمن حملة رمضان الخير عليك اغتنامها وتطبيقها لتحصل على إنجازات ايمانية عظيمة.

أول تلك النصائح ضمن حملة رمضان الخير ، الابتعاد قدر الإمكان عن الانترنت، فعليك أن تدرب نفسك لتقليل ساعات الجلوس على منصات التواصل الاجتماعي التي تُهدر الوقت.

ثاني النصائح، صافح وسامح واصل رحمك فمن يتبع تلك الخطوات يتصل بالله عز وجل لأن من أسباب قطع الرجاء وطرائق قبول الدعاء هو قطع الارحام.

وثالث النصائح ضمن حملة رمضان الخير ، عليك أخي المسلم أن تحدد خطة وبرنامج روحاني هادف للصيام والعبادة وعليك تجاوز البرامج والمسلسلات المخطط لها في شهر رمضان الخير ، فلو تركت نفسك لخارطة التلفزيون فحتماً سيصبح رمضان بالنسبة إليك عرض سينمائي مطول لن تستفيد منه كثيراً.

رابع نصيحة، حافظ على استخدام المسبحة بشكل يومي لتذكرك بالأذكار اليومية والاستغفار، واحمل في جيبك كتاب الأذكار لتنشغل بقراءة الأذكار الصباحية والمسائية.

خامس نصيحة ضمن حملة رمضان الخير هو تحديد ختمة للقرآن الكريم فعليك أخي المسلم أن تقرأ يومياً على الأقل جزءاً من القرآن الكريم على مدار الشهر الفضيل، وأن تحدد وقتاً مناسباً للقراءة.

سادساً حدد كتب روحانية عدة لتقرأها خلال شهر رمضان الخير ، ويفضل أن تختار كتب تتحدث عن تهذيب النفس وتزكيتها.

سابع نصيحة نقدمها لكم ضمن حملة رمضان الخير ، أن تختار أخي المسلم صديقاً لك يساندك في العبادة والطاعة، أغلب الناس يدخل شهر رمضان متحمساً ويحافظ على صلاته وعبادته وطاعته في الأيام الأولى وبعد مرور وقت يبدأ بالتراخي لذلك عليك أن تختار صديقاً يدفعك لتنفيذ برنامج العبادة الذي حددته في بداية الشهر الفضيل.

ثامناً ننصحك بأن تستعد لشهر رمضان الخير بالتدرب على الصيام يومي الاثنين والخميس والتدرب على قراءة القران وقيام الليل.

تاسعاً عليك أن تواظب على فعل الخير وأدناها ادخال السرور على قلب المسلم وان تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعًا.

عاشر نصيحة نقدمها ضمن حملة رمضان الخير ، هو أن تكون أعمالك نابعة من القلب فماذا تنفع الأعمال إن لم يصدقها القلب؟ فعلينا أن نتوجه إلى الله بقلوب صادقة منكسرة وندعوه سبحانه أن يسلمنا لرمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلاً.

وكانت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نشرت تقريراً ضمن حملة رمضان الخير لـ مساعدة الفقراء والمحتاجين تحت عنوان #سامح_المستأجر لقراءة التقرير اضغط هنا أو اضغط هنا