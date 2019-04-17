هدم منزل فلسطيني في بيت حنينا في القدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، منزلاً فلسطينياً في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وشرعت الجرافات برفقة شرطة وجنود الاحتلال بهدم منزل المواطن عمران المصري في حي الأشقرية في بيت حينيا، بحجة عدم الترخيص.

وأوضح المواطن المصري بأنه فوجئ بقرار الهدم من قبل قوات الاحتلال بعد اقتحام المنزل دون سابق إنذار.

وبين أن المنزل قائم منذُ 11 عاماً، ولديه كافة الاثباتات القانونية والحقوقية التي تثبت ملكيته للمنزل.

وأشار إلى أن محاميه قدم في وقت سابق عارضة قانونية بتأجيل قرار هدم المنزل لمدة شهر إلا أن الاحتلال لم يستجب.

يشار إلى أن قوات خاصة "إسرائيلية" قد اقتحمت منزل عمران المصري الاحد الماضي، وأبلغته بقرار الهدم وفرض غرامة مالية 40 ألف شيكل.