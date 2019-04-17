وفد إسرائيلي يزور البحرين سراً

كشف مسؤول إسرائيلي اليوم الأربعاء، النقاب عن زيارة سرية قام به وفد من الخارجية الإسرائيلية إلى البحرين هذا الأسبوع، وأجرى خلالها سلسلة من اللقاءات الثنائية.

ووفقاً للمسؤول الإسرائيلي، فإن وفد الخارجية الإسرائيلية زار البحرين هذا الأسبوع، وشارك في مؤتمر ريادة الأعمال الدولي، ويعقد المؤتمر عادة تحت عنوان عرض جميع البرامج والمبادرات العالمية لتحويل الأفكار إلى فرص عمل وتسريع الابتكار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون وباحثون وواضعو سياسات.

وقال المسؤول نفسه "رغم التقارير التي تحدثت عن إلغاء زيارة المندوبين الإسرائيليين مشاركتهم في المؤتمر، إلا أن عددا من مسؤولي وزارة الخارجية وصلوا إلى المنامة".