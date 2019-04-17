تعرف على الصاروخ الذي استخدمته "إسرائيل" لتجاوز منظومة اس 300

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية ان إسرائيل استخدمت خلال الهجوم المنسوب اليها فجر السبت الماضي بمنطقة حماة وسط سوريا صواريخ خاصة قادرة على تجنب منظومة اس 300 الدفاعية السورية.

وذكرت الوكالة ان طائرات اف 16 الإسرائيلية قامت لأول مرة باستخدام صاروخ ازرق ابيض باسم "رامبيغ" بنجاح للمرة الأولى لقصف "مستودعات أسلحة".

وصاروخ "رامبينغ" هو صاروخ جو-ارض دقيق، فوق صوتي وطويل المدى مصمم لتدمير اهداف ذات قيمة، وكشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية عنه الصيف الماضي كصاروخ مضاد للأنظمة الدفاعية المتقدمة مثل منظومة اس 300.

وأشارت الصناعات الجوية ان للصاروخ توجد قدرات متقدمة ضد أنظمة دفاعية، ويمتلك دقة إصابة عالية ويسبب أقل ضرر ممكن على البيئة.

ووفقا لتقارير اجنبية فان طائرات إسرائيلية ضربت فجر السبت منشأة عسكرية سورية في مدينة مصياف القريبة من حماة، وذكرت التقارير انه تم تشغيل المنظومات الدفاعية لكنها لم تتمكن للتصدي للطائرات الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير فانه "بسبب خطورة منظومة اس 300 اضطر الطيران الإسرائيلي استخدام الصواريخ الجديدة، وقام في هذا بنجاح"