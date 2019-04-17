ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الآلاف في نابلس يُحيون يوم الاسير الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 15:09 - 17 ابريل 2019
نابلس تُحيى يوم الاسير الفلسطيني نابلس تُحيى يوم الاسير الفلسطيني
بنك فلسطين
مشاركة

شارك الاف المواطنين في محافظة نابلس بإحياء يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر نيسان من كل عام استجابة لدعوة من فصائل العمل الوطني ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس.

وانطلقت الفعالية بمسبرة جماهيرية حاشدة من المجمع الشرقي باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة وجابت خلالها عدد من الشوارع.

وشارك قادة فصائل العمل الوطني بمسيرة يوم الاسير الفلسطيني، اضافة الى المئات من عائلات الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ورفع المشاركون صور الاسرى والاعلام الفلسطينية كما هتفوا هتافات وطنية.

متعلقات