الآلاف في نابلس يُحيون يوم الاسير الفلسطيني

شارك الاف المواطنين في محافظة نابلس بإحياء يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر نيسان من كل عام استجابة لدعوة من فصائل العمل الوطني ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس.

وانطلقت الفعالية بمسبرة جماهيرية حاشدة من المجمع الشرقي باتجاه دوار الشهداء وسط المدينة وجابت خلالها عدد من الشوارع.

وشارك قادة فصائل العمل الوطني بمسيرة يوم الاسير الفلسطيني، اضافة الى المئات من عائلات الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ورفع المشاركون صور الاسرى والاعلام الفلسطينية كما هتفوا هتافات وطنية.