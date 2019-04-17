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اشتية: سنوقف التحويلات الطبية إلى "إسرائيل" ونوجهها إلى العمق العربي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:34 - 17 ابريل 2019
محمد اشتية والسفير الاردني محمد ابو وندي محمد اشتية والسفير الاردني محمد ابو وندي
بنك فلسطين
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أكد رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، أن استراتيجية حكومته القادمة تتمثل بتعزيز صمود المواطن والانفكاك التدريجي في المجال الاقتصادي من الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى وقف التحويلات الطبية إلى الاحتلال والتوجه إلى العمق العربي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اشتية بالسفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، حيث بحث الطرفين سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، عبر اللجنة الوزارية المشتركة في العديد من المجالات، خاصة رفع حجم التبادل التجاري، الأمر الذي سيساهم في إنعاش اقتصاد البلدين.

وشدد اشتية على عمق العلاقة التاريخية والأخوية بين الأردن وفلسطين، والموقف الأردني الثابت والوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مواقف الملك عبد الله الثاني، ودفاعه عن القدس والمقدسات واللاجئين وحل الدولتين أفضل مثال على عمق العلاقة التاريخية.

 

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