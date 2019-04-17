الاحتلال يرفض التماس عائلة الشهيد أبو ليلى ضد هدم منزلها



رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، التماسا قدمته عائلة الشهيد عمر أبو ليلى من قرية الزواية في مدينة سلفيت ضد هدم منزلها.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" العبرية أن ما تُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية سمحت لجيش الاحتلال بالعمل على هدم المنزل كجزء من عملية الردع ضد منفذي العمليات.

وكانت قوات الاحتلال سلمت أمين أبو ليلى والد الشهيد في آذار الماضي قرارا يقضي بهدم منزلهم الذي يعيش فيه 8 أفراد وتبلغ مساحته 120 مترا.

يشار إلى أن الاحتلال يتهم الشهيد عمر أبو ليلى بتنفيذ عملية طعن وإطلاق نار على مفترق مستوطنة "أرئيل" يوم 17 آذار الماضي، وقتل مستوطن وجندي في العملية.

واستشهد أبو ليلى في 19 آذار خلال اشتباكه مع قوات إسرائيلية خاصة في قرية عبوين شمال رام الله، بعد مطاردته لثلاثة أيام.