الأسير أيمن اطبيش يعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لإنهاء عزله التعسفي

أفادت مؤسـسـة مهـجـة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير المعزول القائد أيمن علي سليمان اطبيش (39 عاماً)؛ من دورا قضاء مدينة الخليل أعلن أمس الثلاثاء عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار عزله التعسفي في عزل سجن أيالون ومنعه من زيارة عائلته، مطالباً بإخراجه من العزل والسماح له بالزيارة.

وقال الأسير المجاهد أيمن اطبيش في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني أبلغته بقرارها تمديد عزله حتى تاريخ 09/05/2019م، وكذلك بقرار آخر وهو منع زيارة عائلته والذي يُجدد له كل شهر وذلك حتى تاريخ 19/05/2019م، موضحاً أن قرار عزله ومنعه من زيارة أهله بدون أي سبب وهدفه التنغيص والتضييق عليه.

وكانت ما تسمى إدارة مصلحة السجون قد قامت بنقل الأسير اطبيش من سجن رامون إلى سجن أيالون قسم العزل منذ تاريخ 23/12/2018 وذلك بعد المشكلة التي حدثت معه في سجن رامون عندما دخلت وحدة ما تسمى (الدرور) التابعة لما يسمى (جهاز الشاباك الصهيوني) لقسم (4) وقامت باقتحام غرفة (46) المتواجد فيها أسرى الحركة وذلك بشكل استفزازي، حيث اعتدت عليه وعلى الأسيرين عرفات الزير ومنيف أبو عطوان وقامت بإخراج جميع الأسرى من الغرفة، وقامت بالاعتداء عليه وتصرفوا معه بطريقة وحشية وهمجية وطرحوه أرضاً وقاموا بتقييده وإخراجه من الغرفة ونقلوه للعزل بقرار من ما يسمى جهاز (الشاباك) بدون ذكر أي أسباب.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام، وبتاريخ 05/02/2019م أوقفت الاعتقال الإداري ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة محاولة الاعتداء على أحد السجانين على خلفية المشكلة.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير القائد أيمن اطبيش يُعد أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري حيث أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوماً على التوالي؛ وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.

جدير بالذكر أن الأسير اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي فلسطين.