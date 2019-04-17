"الاتحاد الإسلامي" يدعم الأسرى داخل سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم

أكد الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، على استمرار دعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى تحقيق مطالبهم وانتزاع حريتهم.

وقال الاتحاد الاسلامي في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه في إحياء إحياء يوم الأسير، :"إن قضية الأسرى هي من الثوابت الفلسطينية وعلى جميع الشرائح المختلفة أن تتوحد حول الدفاع عن قضية الأسرى العادلة في وجه السجان "الإسرائيلي".

وأضاف، بأنه يجب وضع قضية الأسرى وذويهم بعيدة عن التجاذبات والمناكفات السياسية الداخلية، مؤكداً بأنه علينا دعم صمود أسرانا البواسل بكافة الإمكانات والوسائل المتاحة، وصولاً إلى تحقيق مطالبهم العادلة وانتزاع حريتهم من السجن.

وثمن الاتحاد، دور انتصار الأسرى الابطال المضربين عن الطعام في معركتهم الخاوية "معركة الكرامة2" على السجان "الإسرائيلي" في تحقيق مطالبهم.

ودعا الاتحاد كافة الفصائل الفلسطينية إلى العمل على تحرير كافة أسرانا الأبطال من داخل السجون البالغ عددهم 6 آلاف أسير فلسطيني من بينهم 46 أسيرة و250 طفلاً.

وطالبت جميع المؤسسات والجمعيات الحقوقية إلى التدخل العاجل في إنقاذ حياة آلاف الأسرى المرضى وأصحاب الأزمات الحادة، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي أمام العقبات الي يضعها أمام أسرانا الابطال.