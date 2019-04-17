الشعبية: الحركة الوطنية الأسيرة ستبقى جزءًا لا يتجزأ من نضال شعبنا العادل

اكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء، ان نضالات الحركة الوطنية الأسيرة ستبقى جزءًا لا يتجزأ من نضال شعبنا العادل، ما يستوجب أن تتحول قضية دعم وإسناد الأسرى إلى نضال جماهيري دائم لكل إنسان وكل بيت فلسطيني

ودعت الشعبية إلى ضرورة العمل على صوغ استراتيجية وطنية موحدة، تجمع بين أشكال العمل الرسمي والشعبي والمجتمعي والمؤسساتي، بما يضع قضية الأسرى وحقوقهم في واجهة النضال على مختلف الصعد الدولية والإقليمية والمحلية

وناشدت جماهير شعبنا لمزيد من الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسرى الأبطال: حسام الرزة، محمد طبنجة، خالد فراج، الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية

وشددت الشعبية على ضرورة ضمان حقوق الأسرى وذويهم وأسرهم ومستحقاتهم، كما قضيتهم الوطنية والإنسانية لا يجب أن تخضع للابتزاز والمساومة من وبين طرفي الانقسام، مطالباً بوقف وإنهاء الإجراءات العقابية التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية بحقهم.