مداهمات واعتقالات تطال 11 مواطنا في الضفة بينهم طفل

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين من محافظات الضفة الغربية.

حيث اعتقل الاحتلال ، فجر اليوم أربعة شبان وطفل، من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم الطفل وليد إسماعيل رضوان، وسعيد فاروق أبو هنية، وعبد الله مصطفى رضوان، ومحمد مصطفى رضوان، وأسعد عبد السلام حسين، من منازلهم بعد مداهمتها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

كما واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بينهم اسير محرر، وشقيقان، وسلمت شابا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر امنية، بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر علي مصطفى صلاح (36 عاما)، والشقيقين قصي ومحمد علي عيسى، ومحمود إبراهيم صلاح (23 عاما)، بعد أن سلّم الأخير نفسه من أجل الافراج عن شقيقه أحمد، وجميعهم من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما سلمت الشاب احمد محمود عيسى من بلدة الخضر، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة “غوش عصيون” جنوبا، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي السياق ذاته أشار المصدر، الى ان الاحتلال اعتقل في منطقة الكركفة وسط بيت لحم محمد جميل زواهرة (22 عاما)، إضافة إلى بشار سليمان الرشايدة (22 عاما )، وليث هاشم عودة (25 عاما )، من قرية الرشايدة، شرق بيت لحم، بعد ان داهمت منازلهم، وفتشتها .