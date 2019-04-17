بانتصار نوعي جديد يحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني

بانتصار نوعي جديد، يُحيي الشعب الفلسطيني بأكمله في الداخل والخارج، يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، والذي خُصص للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وحشد التأييد لقضيتهم، ولفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي.

وقد بدأ تخليد هذا اليوم منذ أن أقرّ المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة عام 1974 يوم 17 أبريل/ نيسان من كل عام يوماً للأسير الفلسطيني، وهو ذات اليوم الذي تحرر فيه أول أسير فلسطيني بعد احتلال عام 1967، الأسير: محمود بكر حجازي.

وفي هذا العام، يأتي يوم الأسير الفلسطيني مختلفاً حيث حقق الأسرى في سجون الاحتلال انجازاً نوعياً فانتصروا في معركة الكرامة 2 بعد ثمانية أيام من الإضراب عن الطعام فقط، فاستجابت إدارة السجون لمطالبهم والتي كان أبرزها تركيب هواتف عامة في السجون وهي تحدث لأول مرة تحدث منذ 20 عاماً.

وعادةً ما تقام الفعاليات في هذا اليوم داخل وخارج فلسطين، بهدف تدويل يوم الأسير، عبر إقامة فعاليات وأنشطة في عدد من دول العالم لتسليط الضوء على قضيتهم ومطالبهم العادلة، وتهدف كذلك إلى تحريك قضية الأسرى وإبراز معاناتهم.

احصائيات للأسرى

بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5700 أسيرًا، منهم 48 سيدة، و230 طفلًا، ومن بين عدد الأسرى 500 معتقل إداري، دون تهمة واضحة، ويتزامن ذلك مع إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني.

كما بلغ عدد الأسرى النواب في سجون الاحتلال 8 أسرى، والمرضى 700 أسير، وأصحاب المؤبدات 570، والصحفيون المعتقلون 17، عدا عن وجود 50 من قدامى الأسرى الذين بلغت مدتهم أكثر من 20 عامًا.

ووصل عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسجن الفعلي لفترات مختلفة 3447 أسيرًا، وفقا لمعطيات إحصائية، بينهم 537 صدرت بحقهم أحكامًا جائرة وقاسية بالسجن المؤبد، و484 أسيرًا صدر بحقهم أحكامًا لأكثر من 20 سنة وأقل من مؤبد.

ظروف مأساوية وصعبة

يعانى الأسرى في كلّ السجون من انتهاكات لا حصر لها في ظل تنكر الاحتلال للمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأسرى، حيث يتفنن في ابتداع أساليب القمع والقهر بحقهم، ويبدع في اختراق الذرائع لتقليل حقوقهم وسحب الإنجازات التي حققوها عبر عشرات السنين من المعاناة .

ولا يزال الاحتلال يمارس سياسة العزل الانفرادي لفرض مزيد من القهر والتنكيل بالأسرى، وينفذ عبر وحداته الخاصة عمليات التفتيش التعسفية في أوقات متأخرة من الليل، والتي غالباً ما يرافقها اعتداء بالضرب والشتم والاستفزاز ومصادرة الأجهزة الكهربائية والأغراض الشخصية، هذا عدا عن الإهمال الطبي للمرضى، والحرمان من الزيارات ، وغيرها من أساليب التنكيل والتعذيب للأسرى والأسيرات.

سجون الاحتلال

يتوزع الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال في عدد من السجون، وأهمها سجن النقب وسجن مجدو، وسجن نفحه، معتقل أوهليكيدار، ومعتقل إيشل، وعزل الرملة (أيالون)، ومستشفى سجن الرملة، وسجن هداريم، وسجن شطة، وسجن جلبوع، وسجن الشارون، وسجن نفي ترستيا، وسجن الدامون.

الأسرى القدامى

من جهته، أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعتقل 46 أسيرا منذ أكثر من 20 عاما، بينهما 13 أسيرا أمضوا ما يزيد عن 30 عاما داخل سجون الاحتلال، أقدمهم الأسير كريم يونس.

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه عشية يوم الاسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء الأسرى لا زالوا يتمتعون بروح معنوية عالية، ولم يستطيع السجان الإسرائيلي كسر شوكتهم أو إضعاف عزائمهم، فمنهم من حصل على شهادات علمية عليا، ومنهم من ألف الكتب والقصص وغيرها.

وذكر الأشقر أن 26 أسيرا من هؤلاء الأسرى معتقلين منذ ما قبل (أوسلو) 1993م، وهم من يطلق عليهم اسم (الأسرى القدامى)، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء مفاوضات التسوية بين السلطة والاحتلال عام 2013م.

وأضاف أن الأسرى القدامى يعانون معاناة مضاعفة كونهم أمضوا عشرات السنيين خلف القضبان، فجميعهم يشتكون ظروف صحية سيئة نتيجة عدم إجراء الفحوص الدورية لهم بشكل منتظم، وسوء أوضاعهم الحياتية.

وأشار إلى ارتقاء أحد الأسرى القدامى شهيدا قبل شهر ونصف وهو الأسير فارس أحمد بارود من مدينة غزة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وذلك بعد أن أمضى 28 عاما في سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 1991.

وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى، ودعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على هذه الفئة.