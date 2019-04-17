الأسير محمد عامودي يدخل عامه الـ (14) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أن الأسير المجاهد محمد خالد حسن عامودي (39 عاماً) من بلدة برقين قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة أنهى ثلاثة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الـرابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 17/04/2006م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد (11) مرة بالإضافة إلى عشرين عاماً أخرى؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة، وتوصيل استشهاديين أدت عملياتهم البطولية إلى مقتل جنود صهاينة.

جدير بالذكر أن الأسير محمد عامودي ولد بتاريخ 15/05/1980م؛ وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن هداريم.