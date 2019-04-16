بريطانيا تمنع أطفالها من ارسال الاعجاب على فيسبوك و سناب شات

طلبت المملكة المتحدة من شركة فيسبوك إزالة زر الإعجاب للمستخدمين الأطفال الذين هم دون 18 عاما، إلى جانب تقييد أدوات جمع البيانات وتحديد الموقع الجغرافي على المنصات المعروفة مثل فيسبوك وإنستغرام.

وجاءت هذه الطلبات في وثيقة تنظيم الحياة الرقمية التي أصدرها مكتب مفوض المعلومات، وهي قواعد تجبر الشركات على التعامل مع معلومات المستخدمين تحت سن 18 عاما بحذر شديد وخصوصية عالية.

ومن بين هذه الإجراءات أنه لا ينبغي استخدام أي ميزات للشبكات الإجتماعية لتشجيع المستخدمين دون سن 18 عاما للبقاء على الإنترنت لفترات طويلة من الوقت.

ويأتي هذا بعد اتهام عمالقة وسائل التواصل بالسعي لجعل المستخدمين مدمنين على البقاء لمدة طويلة على منصاتهم لتحقيق مكاسب مالية واستخدام “الإعجاب” أداة لجعل المستخدمين يتطلعون إلى التحقق من المواقع ونشرها على الإنترنت.

كما يأتي هذا التشريع الجديد بعد أن حذر الأمير هاري من أن إدمان وسائل التواصل “أكثر من إدمان المخدرات أو الخمر”.

كما اتهم مكتب مفوض المعلومات شركة سناب شات باستخدام ميزة “ستريك” بنفس الطريقة التي تستخدم بها الشركات الأخرى “الإعجاب” لجذب المستخدمين، وبالتالي الحصول على مزيد من المعلومات.

وقالت مفوضة المعلومات إليزابيث دينهام "هذا هو الجيل المرتبط بالإنترنت، تأثيرها مرتبط بجميع جوانب حياتهم. لا ينبغي لنا أن نمنع أطفالنا من استخدامها، لكن يجب أن نطالب بالحماية عندما يفعلون. هذه الوثيقة تقوم بذلك".

ومن المتوقع أنه إذا اعتمدت هذه الإجراءات قريبا أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بحلول عام 2020.