قافلة مساعدات أردنية في طريقها لقطاع غزة

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية، اليوم الثلاثاء، قافلة مساعدات إنسانية تبرعت بها من مؤسسات أردنية إلى قطاع غزة.

وتتكون القافلة من 7 شاحنات وبراد، تحمل على متنها أدوية، وملابس، وأجهزة طبية، ومستلزمات طبية، وذلك بتبرع من مؤسسات المجتمع المدني، ومن شركات الأدوية الأردنية. وسيتم تسليم هذه القافلة إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري، ووزارة الصحة الفلسطينية، وجمعية الوئام الخيرية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن رياض المفلح "نحن في الهيئة على استعداد تام لاستقبال التبرعات العينية والطبية، والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية لإيصال هذه المساعدات إلى الأخوة في فلسطين لتعزيز صمودهم".