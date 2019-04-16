ضبط شرائح إسرائيلية ممنوعة التداول في بيت لحم

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، كمية من شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية بأنه تم ضبط الكمية داخل أحد المحلات التجارية بالمحافظة بناء على معلومات، حيث تم استدعاء جهة الاختصاص في مديريتي الاقتصاد الوطني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف البيان أنه بعد معاينة الكمية أقرت جهة الاختصاص التحفظ عليها، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.