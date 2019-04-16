الذهب ينزل 1% لأدنى مستوى في 2019 مع صعود الأسهم والدولار

تراجع الذهب واحدا بالمئة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته للعام الحالي، حيث عززت سلسلة بيانات اقتصادية قوية الطلب على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم، في حين ضغطت مكاسب الدولار الأمريكي أيضا على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 1419 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا أكثر من واحد بالمئة إلى 1274.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 27 ديسمبر كانون الأول عند 1272.87 دولار.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أكثر من واحد بالمئة لتسجل 1277.30 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير استراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز ”من المرجح أن نرى مزيدا من الضغوط على الذهب في اليومين القادمين، لاسيما مع صدور نتائج الشركات والتي ستبقي سوق الأسهم قوية“ مضيفا أن الذهب تحت ضغط أيضا جراء بيانات صينية قوية وتقرير وظائف أمريكية أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.94 دولار للأوقية، بعد أن سجلت 14.81 دولار، وهو أقل سعر لها منذ 26 ديسمبر كانون الأول، في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 879.70 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم وحيدا، حيث زاد 0.1 بالمئة إلى 1362.55 دولار للأوقية.

وقال ستاندرد تشارترد إن نقصا مطردا في إمدادات معدن الحفز الذاتي، رفع الأسعار إلى مستوى قياسي عند 1620.53 دولار الشهر الماضي، من المرجح أن يتعمق أكثر هذا العام وفي 2020.