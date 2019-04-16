عضوة بالكونغرس الأمريكي تدعو لوقف المساعدات عن "اسرائيل"

قالت عضوة في الكونغرس الأمريكي، إنها تعتقد بأنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية، أن تفطر بقطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن "إسرائيل"، ما تسبب لها بانتقادها من الديمقراطيين اليهود.

جاء ذلك وفق تصريحات النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، التي تعد أصغر عضوة في النواب الأمريكي، الأحد الماضي، في برنامج "Skullduggery" الخاص بـ"Yahoo".

وقالت: "أعتقد أنه شيء يمكن مناقشته"، مضيفة أن الفكرة يجب أن تكون "بالتأكيد" مطروحة.

واستمرت كورتيز في وصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "شخصية شبيهة بترامب" في أعقاب خططه المعلنة لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية رسميا.

وقالت: "أعتقد أن ما نراه حقًا هو صعود الاستبداد في جميع أنحاء العالم".

وأصدر المجلس اليهودي الديمقراطي الأمريكي بيانا أمس الاثنين، يندد بتعليقاتها.

وسبق أن كشف استطلاع رأي أجرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تراجع دعم إسرائيل في الشارع الأمريكي، لا سيما بين مؤيدي الحزب الديمقراطي والليبراليين والشبان والنساء.

وكان ميدان التايمز في نيويورك شهد في يوم الأرض، مظاهرة بتنظيم من حركة "نيويورك من أجل فلسطين"، بدعم من العديد من المنظمات المدنية وطائفة الحسيديم اليهودية.

وكانت كورتيز، العضو الأصغر في الكونغرس، دافعت مرارا عن زميلتيها الديمقراطيتين في النواب الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب أول مسلمتين في المجلس، اللتين تتعرضان لهجمات مستمرة بسبب مواقفهما السياسية، لا سيما المتعلقة بمهاجمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.