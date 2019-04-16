ترامب يخفي تفاصيل "صفقة القرن" عن ملك الأردن.. و الأخير غاضب

كشف موقع أمريكي، عن أن واشنطن تخفي تفاصيل صفقة القرن، عن الملك الأردني عبد الله الثاني، الأمر الذي يثير غضب الأخير لتعمد إدارة دونالد ترامب عدم اطلاعه عليها.

جاء ذلك وفق ما أورده موقع اكسيوس الأمريكي، في تقرير ترجمته "عربي21"، وذكر أن ملك الأردن عبر عن غضبه واستيائه بسبب عدم إفصاح الإدارة الأمريكية له عن "تفاصيل خطة السلام"، لا سيما الجزء الأكثر خطورة، المتعلق بـ"بمقترحات تقسيم الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية"، وفق قوله.

وقال الموقع إن معلوماته أتت من داخل الغرف المغلقة لاجتماعات ملك الأردن وأعضاء من اللجنة الخارجية للكونغرس الأمريكي.

ونقل عن مصدرين مطلعين، قالا إنهما حضرا الاجتماعات المغلقة، أن الملك كان "متشائما" و"غير راض" عن عدم مكاشفته بالجزء الأهم من الخطة، وهو الجانب السياسي.

أضافا أن الملك ألمح إلى أن الخطة اعتمدت على الجانب الاقتصادي دون السياسي، وأن هذا لا يكفي.