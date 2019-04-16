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إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة حزما

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:14 - 16 ابريل 2019
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بنك فلسطين
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أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حزما، شرق القدس المحتلة.

و ذكرت مصادر محلية بأن الشاب أصيب في قدمه اليسرى، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

 

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