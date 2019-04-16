إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة حزما

أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حزما، شرق القدس المحتلة.

و ذكرت مصادر محلية بأن الشاب أصيب في قدمه اليسرى، نقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.