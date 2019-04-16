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الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:25 - 16 ابريل 2019
معبر رفح معبر رفح
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من حافلة الجوازات المصرية، إضافة غلى الحافلات الأولى والثانية والثالثة حتى الرقم (77) من كشف (4/15).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة السابعة صباحًا، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف السفر هنا

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