التربية و التعليم تعلن عن منح دراسية في سلوفاكيا

أعلنت وزارة التربية التعليم العالي، عن توفر عدة منح دراسية في جمهورية سلوفاكيا للعام 2019/ 2020 في مجال البكالوريوس تشمل تخصصات الطب البشري والهندسة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه يجب ألا يقل معدل المتقدم بالثانوية العامة عن 85% للطب البشري، وألا يقل معدل الثانوية العامة عن 80% لتخصصات الهندسة.

وأشارت إلى أنه باستطاعة خريجي الثانوية العامة للعام 2017/2018 المنافسة على هذه المنحة وتعطى الأولوية لخريجي 2018.

وأضافت أنه يتم تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، مع تسليم نسخة من الطلب بعد تعبئته إلكترونيا مدعماً بصورة عن الوثائق المطلوبة في مقر الوزارة ومكاتب التعليم العالي، اعتباراً من يوم الإثنين 15/4/2019 حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16/5/2019.

ولفتت إلى أن طلبة غزة فقط يتم تسليم طلباتهم في دائرة المنح والبعثات الدراسية/ وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوا، مشيرةً أنها غير مسؤولة عن إتمام إجراءات خروج الطلبة عبر المعابر.

ونوهت إلى ضرورة تعبئة الطلب بشكل دقيق، مشيرةً إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن عدم قبول الطالب نتيجة تعبئة الطلب بشكل خاطئ.

وبينت أن أي طالب لا يقوم بتسليم نسخة عن الطلب الإلكتروني والوثائق المدعمة حسب الأصول يعتبر طلبه الإلكتروني لاغياً، ويتم الترشيح وفق تسلسل معدل الثانوية العامة مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

للإطلاع على تفاصيل المنح وتعبئة الطلب إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة